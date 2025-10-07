Президент Тайваню пояснив, за яких умов Трамп заслуговує Нобелівську премію

Президент США Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна відмовитися від застосування сили проти Тайваню.

Про це заявив президент Тайваню Лай Чін-де, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Сполучені Штати залишаються ключовим міжнародним партнером Тайваню, на який претендує Китай, хоча між США та Тайванем немає офіційних дипломатичних зв’язків.

Лай також зазначив, що з моменту приходу Трампа на посаду на початку року нових продажів зброї острову не було оголошено.

Очікується, що Трамп може зустрітися з Сі Цзіньпіном на саміті лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Південній Кореї пізніше цього місяця.

Президент Тайваню послався на коментар Трампа в серпні, де він нібито запевнив, що Китай не вторгнеться на острів, поки Трамп перебуває на посаді.

"Якщо Трамп переконає Сі назавжди відмовитися від військової агресії проти Тайваню, він без сумніву стане лауреатом Нобелівської премії миру", - заявив Лай.

Він додав, що радив би Трампу звернути особливу увагу на військові навчання Китаю в Тайванській протоці та збільшення сил у Східнокитайському й Південнокитайському морях.