Трамп вважатиме образою для США присудження Нобелівської премії не йому

Президент США Дональд Трамп вважає, що саме він заслуговує Нобелівську премію миру і для країни стане "великою образою", якщо він не отримає премію.

Під час виступу перед групою високопоставлених генералів та адміралів Трамп сказав, що наразі він допоміг зупинити сім міжнародних воєн, а його 20-пунктовий мирний план щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС може стати восьмим прикладом його успіху

"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив", - заявив президент.

Але Трамп висловив скепсис, щодо отримання премії.

"Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було", - сказав він.