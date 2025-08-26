ua en ru
Президент США посилив відповідальність за наругу над державним прапором

Вівторок 26 серпня 2025 01:52
Президент США посилив відповідальність за наругу над державним прапором Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким уповноважив федеральні органи влади переслідувати людей, що вчиняють акти наруги над американським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У документі зазначається, що американський прапор "є найсвятішим і найдорожчим символом Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили", а наруга над ним є винятково образливою та провокаційною.

В указі Трамп підкреслив, що спалення прапору може спровокувати насильство і заворушення.

Він додав, що спалювання прапора також використовується групами іноземних громадян, як свідомий акт залякування та погрози насильством проти американців через їхнє громадянство та місце народження.

Президент зазначив, що за наругу над символом країни, порушників слід притягати до максимальної відповідальності.

Зокрема, Трамп постановив скасовувати візи, дозвіл на проживання, натуралізацію й інші наслідки щодо причетних до подібних актів іноземців.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація президента США призупинила роботу над проєктом вітрової електростанції біля узбережжя Род-Айленда під назвою Revolution Wind. У Білому домі пояснили це "питанням національної безпеки".

Додамо, що раніше Трамп назавав Україну "буферною зоною" між Європою та Росією.

