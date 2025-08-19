ua en ru
Трамп назвав Україну "буфером" та знову згадав міфічні "350 мільярдів"

США, Вівторок 19 серпня 2025 16:59
UA EN RU
Трамп назвав Україну "буфером" та знову згадав міфічні "350 мільярдів" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп назвав Україну "буферною зоною" між Європою та Росією. Також він знову згадав про міфічні "350 мільярдів", які США надали Україні - щоправда, тепер він стверджує, що їх вкрали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні будуть надані, але це точно буде не НАТО. Україна, за його словами, завжди була "буфером між Росією та Європою".

"Це не може бути НАТО... Якби ви були Росією, хто б хотів, щоб ваш ворог, ваш противник, перебував на вашому кордоні? Так не роблять. Завжди вважалося, що Україна була буфером між Росією та Європою. І це був великий та широкий буфер. Все йшло добре, доки не втрутився Байден (46-й президент США Джозеф Байден, - ред.)", - заявив він.

Далі Трамп почав плутатися у цифрах. За словами президента США Байден нібито дав Україні 100 мільярдів доларів. Але вслід за цим моментально повернувся до своєї улюбленою та вже не раз спростованої міфічної цифри "350 мільярдів".

При цьому, за версією Трампа, тепер "350 мільярдів", які США нібито надали Україні, "украв Байден". Якось пояснити це Трамп не спромігся.

"По-перше, я уклав угоду на отримання рідкісноземельних металів. Це набагато більше, ніж 350 мільярдів, які Байден украв, бо я почував себе таким безглуздим... І мені вдалося укласти угоду з Україною. І вони були дуже люб'язні. Вони мають відмінні рідкісноземельні метали, одні з найкращих у світі. І ми взяли набагато більше ніж 350 мільярдів", - сказав президент США.

Трамп виступив із низкою заяв

Зазначимо, під час свого інтерв'ю Трамп підтвердив, що низка європейських країн планують розмістити свої війська в Україні після закінчення війни з Росією. Однак американські солдати до них не приєднаються.

Також Трамп заявив, що не буде брати участь у першій зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, вони повинні зустрітися та домовитися самостійно.

Президент США додав, що за підсумками домовленостей, якщо все пройде добре, Україна "отримає багато землі". Але для цього Зеленський повинен "проявити гнучкість".

