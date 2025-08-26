Президент США ужесточил ответственность за надругательство над государственным флагом
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым уполномочил федеральные органы власти преследовать людей, совершающих акты надругательства над американским флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
В документе отмечается, что американский флаг "является самым святым и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы", а надругательство над ним является исключительно оскорбительным и провокационным.
В указе Трамп подчеркнул, что сожжение флага может спровоцировать насилие и беспорядки.
Он добавил, что сжигание флага также используется группами иностранных граждан, как сознательный акт запугивания и угрозы насилием против американцев из-за их гражданства и места рождения.
Президент отметил, что за надругательство над символом страны, нарушителей следует привлекать к максимальной ответственности.
В частности, Трамп постановил отменять визы, вид на жительство, натурализацию и другие последствия в отношении причастных к подобным актам иностранцев.
