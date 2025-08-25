США зупиняють будівництво вітрової електростанції через "питання національної безпеки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times .

Вітрову електростанцію Revolution Wind будували біля узбережжя Род-Айленда.

Датська компанія-забудовник вітрових електростанцій Orsted стверджує, що проєкт завершено приблизно на 80% і 45 з 65 турбін вже встановлено.

Незважаючи на ступінь готовності проєкту і той факт, що він пройшов багаторічні федеральні та державні перевірки, Бюро з управління енергією океану видало наказ про його призупинення.

У відомстві заявили, що федеральний уряд повинен переглянути проєкт і "вирішити питання, пов'язані із захистом інтересів національної безпеки Сполучених Штатів". У чому саме полягає загроза, не уточнили.

Губернатор Род-Айленда Ден Маккі розкритикував наказ про зупинення робіт і заявив, що він і губернатор Коннектикуту Нед Ламонт "використають усі можливості для скасування рішення про зупинення робіт на Revolution Wind". Обидва губернатори є демократами.

У чому важливість вітрової енергії

Будівництво Revolution Wind розпочалось у 2023 році і мало стати першим великим проєктом морської вітроенергетики для штатів Род-Айленд та Коннектикут. Очікувалося, що він забезпечить електроенергією понад 350 тисяч домогосподарств.

Оскільки густонаселені штати мають обмежений простір для наземних енергетичних проєктів, морська вітрова електростанція вважається критично важливою для досягнення штатами своїх кліматичних цілей.

Вітрова енергія є найбільшим джерелом відновлюваної енергії в США та забезпечує близько 10% електроенергії, що виробляється в країні.

Це другий великий проєкт вітрової енергетики, який Білий дім зупинив. Першим був Empire Wind у Нью-Йорку. Будівництво відновили після втручання сенатора Чака Шумера та губернатора Кеті Хочул.