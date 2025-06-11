Президент Сербії їде в Україну вперше за час війни: недавно він був у Путіна

Президент Сербії Александр Вучич у середу, 11 червня, відвідає Україну вперше за час повномасштабної війни. Він приїде до Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію сербського президента.
Як зазначається, Вучич сьогодні здійснить одноденний візит до України. Він візьме участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі.
У мережі також повідомляють, що до Одеси також приїдуть прем'єр-міністр Хорваті Андрій Пленкович, президент Румунії Нікошур Дан та лідерка Молдови Майя Санду.
Варто зазначити, що президент Сербії Александр Вучич місяць назад їздив до Москви. Він відвідав парад російського диктатора Володимира Путіна 9 травня. З європейських лідерів, крім Вучича, до Росії також їздив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.
Російська зовнішня розвідка заявила, що оборонні підприємства Сербії нібито постачають боєприпаси Україні, попри нейтралітет Белграда. У списку РФ були провідні компанії сербського ВПК: Krusik, Yugoimport SDPR, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
За версією Москви, зброя нібито потрапляє в Україну через схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та посередників - Чехію, Польщу, Болгарію й африканські країни.
На звинувачення відреагував президент Сербії Александар Вучич, заявивши, що "деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності".
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