Президент Сербии едет в Украину впервые за время войны: недавно он был у Путина

Как отмечается, Вучич сегодня совершит однодневный визит в Украину. Он примет участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.

В сети также сообщают, что в Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич месяц назад ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая. Из европейских лидеров, кроме Вучича, в Россию также ездил премьер Словакии Роберт Фицо.