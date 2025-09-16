Президент Румунії зробив заяву про створення безпольотної зони над Україною

Що передувало

Як відомо, минулого тижня два десятки російських дронів проникли в повітряний простір Польщі. Силам ППО та авіації вдалося збити лише чотири з них.

Після інциденту з дронами у Польщі порушили питання про створення безпольотної зони над Україною.

Днями колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розцінюватиме запровадження безпольотної зони НАТО над Україною як оголошення війни.