Президент Румынии сделал заявление о создании бесполетной зоны над Украиной

Что предшествовало

Как известно, на прошлой неделе два десятка российских дронов проникли в воздушное пространство Польши. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

После инцидента с дронами в Польше подняли вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной.

На днях бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет расценивать введение бесполетной зоны НАТО над Украиной как объявление войны.