Президент Румунії зробив заяву про створення безпольотної зони над Україною

Вівторок 16 вересня 2025 14:49
UA EN RU
Президент Румунії зробив заяву про створення безпольотної зони над Україною Фото: президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що наразі країна "швидше не" підтримує запровадження безпольотної зони над Україною. Втім, він не виключив можливості перегляду цієї позиції залежно від розвитку ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.

За словами Данa, Румунія провела початкові дискусії з представниками національного державного апарату, радниками, військовими та експертами з зовнішньої політики.

"На даний момент - швидше ні. Але залежно від розвитку ситуації, ми можемо переглянути рішення. Існують міжнародні норми щодо того, що означає перебувати у стані конфлікту чи ні. І щодо цього питання, за певними тлумаченнями більшості, це означає певною мірою вступ у конфлікт", - зазначив президент.

Що передувало

Як відомо, минулого тижня два десятки російських дронів проникли в повітряний простір Польщі. Силам ППО та авіації вдалося збити лише чотири з них.

Після інциденту з дронами у Польщі порушили питання про створення безпольотної зони над Україною.

Днями колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розцінюватиме запровадження безпольотної зони НАТО над Україною як оголошення війни.

Румунія Війна в Україні Дрони
