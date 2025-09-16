Президент Румынии сделал заявление о создании бесполетной зоны над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сейчас страна "скорее не" поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной. Впрочем, он не исключил возможности пересмотра этой позиции в зависимости от развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres .

"На данный момент - скорее нет. Но в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть решение. Существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет. И по этому вопросу, по определенным толкованиям большинства, это означает в определенной степени вступление в конфликт", - отметил президент.

По словам Дана, Румыния провела начальные дискуссии с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и экспертами по внешней политике.

Что предшествовало

Как известно, на прошлой неделе два десятка российских дронов проникли в воздушное пространство Польши. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

После инцидента с дронами в Польше подняли вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной.

На днях бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет расценивать введение бесполетной зоны НАТО над Украиной как объявление войны.