Президент Румунії заявив про ризики для безпеки в Чорному морі після обстрілу порту "Рені"

Він заявив, що рішуче засуджує сьогоднішню російську атаку на цивільну інфраструктуру порту "Рені", який знаходиться у безпосередній близькості до румунського кордону.

"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", - додав президент Румунії.

Обстріл Одеси та області

Росія майже щоночі атакує південь України після виходу із "зернової угоди". Зокрема сьогодні вночі окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах в Одеській області.

Через атаку є пошкодження інфраструктури. У порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном.

Внаслідок обстрілу постраждало сім людей.

Більше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.