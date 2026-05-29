Головна » Новини » У світі

Румунія оголосила про "найжорсткішу відповідь" на удар дрона РФ

16:00 29.05.2026 Пт
2 хв
Бухарест перейшов до радикальних дій
aimg Сергій Козачук
Румунія оголосила про "найжорсткішу відповідь" на удар дрона РФ Фото: президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)
Румунія повністю закриває російське консульство в Констанці та оголошує консула персоною "нон ґрата". Таке рішення ухвалили після падіння та вибуху російського безпілотника у місті Галац, внаслідок чого постраждали цивільні мешканці.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

Деталі дипломатичної відповіді

За інформацією видання, екстрене засідання Вищої ради національної оборони (CSAT) тривало близько двох з половиною годин. Його скликали через серйозне порушення повітряного простору країни російським безпілотником типу "Герань-2".

За даними Міністерства національної оборони Румунії, цей дрон йшов у складі великої групи, але лише один досяг румунської землі, де врізався в багатоповерхівку.

Румунський лідер підкреслив, що Бухарест покладає на Російську Федерацію повну відповідальність за цей інцидент.

"Вчора ввечері стався серйозний інцидент, в якому постраждали двоє громадян Румунії, і повна відповідальність лежить на Росії", - заявив Нікушор Дан.

Він також додав, що через це російського консула в Констанці оголошено персоною "нон ґрата", а все консульське представництво буде ліквідовано.

Цей крок став однією з найжорсткіших дипломатичних санкцій Румунії за останні роки.

Критика внутрішніх політиків та посилення оборони

Під час свого виступу президент Румунії також жорстко розкритикував окремих внутрішніх політиків, які намагалися зменшити провину Москви в інформаційному полі.

"Я хочу вказати на безвідповідальність деяких румунських лідерів, які намагаються виправдати Росію. Громадяни чітко бачать, хто є прозахідним, а хто просто вдає", - наголосив президент.

Зазначається, що на тлі загострення безпекової ситуації на східному фланзі НАТО, румунська влада вже розпочала консультації із союзниками. Наразі вздовж кордону впроваджуються додаткові оборонні заходи для посилення контролю за повітряним простором та боротьби з БПЛА.

Реакція НАТО та деталі атаки РФ на Румунію

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в румунському місті Галац. Інцидент стався під час масованої атаки РФ на Одеську область, унаслідок вибуху в будинку спалахнула пожежа, щонайменше двоє цивільних отримали поранення.

Згодом Міністерство національної оборони Румунії встановило, що житловий будинок атакував російський дрон типу "Герань-2". На місці події продовжують роботу фахівці спецслужб та експерти Міноборони країни.

У Північноатлантичному альянсі різко засудили дії Москви. Офіційна речниця Альянсу Елісон Гарт заявила, що НАТО засуджує безрозсудність Росії, а Генеральний секретар організації перебуває на постійному зв'язку з керівництвом Румунії для координації подальших кроків та зміцнення оборони.

