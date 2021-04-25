Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги

Президент мадридского футбольного клуба “Реала” Флорентино Перес подаст в суд на УЕФА после провала проекта новой европейской Суперлиги . Он собирается оспорить монополию организации на проведение турниров.

Президент “Реала” намерен подать в суд на организацию, поскольку она не имеет права на единоличное проведение всех европейских турниров. Первые шаги в этом направлении будут сделан в Испании, где официально зарегистрирована Суперлига.

По информации источника издания, несмотря на отказ большинства футбольных клубов от участия в новой европейской Суперлиге она продолжает существовать как юридическое лицо. По мнению Переса, своими действиями УЕФА нарушает антимонопольное законодательство.

Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".

РБК-Украина сообщало, что в развале Суперлиги президент "Реала" Флорентино Перес обвинил владельцев клуба "Манчестер". При этом он отметил, что, проект нового турнира еще "не умер".