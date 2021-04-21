Крах Европейской Суперлиги. Шесть английских клубов заявили о выходе

Шесть английских клубов заявили о выходе из Суперлиги Европы . Свой выход подтвердили "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Первым о своем выходе из Суперлиги объявил "Манчестер Сити". Это случилось после того, как "Челси" выразил свое намерение о выходе и подготовил документацию.

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что они внимательно прислушивались к реакции фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон" на свое решение не участвовать в Суперлиге.

"Арсенал" извинился и сказал, что "допустил ошибку", добавив, что они отказались от участия после того, как прислушались к фанатам и футбольного сообщества.

Глава "Тоттенхэма" Дэниэл Леви сказал, что клуб сожалеет о "тревоге и волнениях", вызванных этим предложением.

В "Челси" подтвердили, что "начали формальную процедуру выхода из группы", к которой они присоединились только в конце прошлой недели.

Президент УЕФА Александр Чеферин поприветствовал изменение ситуации и добавил, что "они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всей европейской игре".

Также известно, что еще ни один из испанских и итальянских футбольных клубов не выступил с заявлением после выхода.