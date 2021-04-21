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Крах Европейской Суперлиги. Шесть английских клубов заявили о выходе

Новина українською → Англия, Среда 21 апреля 2021 05:50
Крах Европейской Суперлиги. Шесть английских клубов заявили о выходе Фото: шесть клубов заявили о выходе из Суперлиги (twitter.com/ManUtd)
Автор: Наталья Скороход

Шесть английских клубов заявили о выходе из Суперлиги Европы. Свой выход подтвердили "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Об этом сообщает ВВС.

Первым о своем выходе из Суперлиги объявил "Манчестер Сити". Это случилось после того, как "Челси" выразил свое намерение о выходе и подготовил документацию.

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что они внимательно прислушивались к реакции фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон" на свое решение не участвовать в Суперлиге.

"Арсенал" извинился и сказал, что "допустил ошибку", добавив, что они отказались от участия после того, как прислушались к фанатам и футбольного сообщества.

Глава "Тоттенхэма" Дэниэл Леви сказал, что клуб сожалеет о "тревоге и волнениях", вызванных этим предложением.

В "Челси" подтвердили, что "начали формальную процедуру выхода из группы", к которой они присоединились только в конце прошлой недели.

Президент УЕФА Александр Чеферин поприветствовал изменение ситуации и добавил, что "они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всей европейской игре".

Также известно, что еще ни один из испанских и итальянских футбольных клубов не выступил с заявлением после выхода.

Напомним, "Манчестер Сити" первым заявил о выходе и Суперлиги Европы. Такое сообщение появилось на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Однако это вызвало критику.

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