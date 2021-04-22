Президент "Реала" обвинил "Манчестер" в развале европейской Суперлиги

"Владельцы "Манчестера" начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу (Суперлигу, - ред.), а клубы-основатели так и не будут вознаграждены", - сказал Перес, не уточнив при этом, какой именно футбольный клуб он имел в виду - "красный" (Юнайтед) или "голубой" (Сити).

Президент посетовал, что среди шести английских клубов оказался один, который не проявил особого интереса к Суперлиге и начал этим заражать остальных участников. "Это команда, которую мы так и не убедили", - добавил он.

По его словам, ему никогда прежде не приходилось сталкиваться с такой "агрессивностью" со стороны футбольного сообщества и фанатов. "Угрозы и оскорбления, как будто мы кого-то убили", - отметил он, добавив, что Суперлига не умерла и проект будет реализован в будущем.