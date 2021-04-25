Президент "Реала" оскаржить монополію УЄФА на проведення турнірів після провалу Суперліги
Президент мадридського футбольного клубу "Реала" Флорентіно Перес подасть в суд на УЄФА після провалу проєкту нової європейської Суперліги.Він збирається оскаржити монополію організації на проведення турнірів.
Про це повідомляє італійське видання Corriere dellaSera.
За інформацією джерела видання, незважаючи на відмову більшості футбольних клубів від участі в новій європейській Суперлізі вона продовжує існувати як юридична особа. На думку Переса, своїми діями УЄФА порушує антимонопольне законодавство.
Президент "Реала" має намір подати в суд на організацію, оскільки вона не має права на одноосібне проведення всіх європейських турнірів. Перші кроки в цьому напрямку будуть зроблений в Іспанії, де офіційно зареєстрована Суперліга.
Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи.Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".
В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям винятком з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру.Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для "перетворення".
РБК-Україна повідомляло, що в розвалі Суперліги президент "Реала" Флорентіно Перес звинуватив власників клубу "Манчестер".При цьому він зазначив, що, проєкт нового турніру ще "не помер".