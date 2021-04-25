Президент "Реала" оскаржить монополію УЄФА на проведення турнірів після провалу Суперліги

Президент мадридського футбольного клубу "Реала" Флорентіно Перес подасть в суд на УЄФА після провалу проєкту нової європейської Суперліги.Він збирається оскаржити монополію організації на проведення турнірів.

Президент "Реала" має намір подати в суд на організацію, оскільки вона не має права на одноосібне проведення всіх європейських турнірів. Перші кроки в цьому напрямку будуть зроблений в Іспанії, де офіційно зареєстрована Суперліга.

За інформацією джерела видання, незважаючи на відмову більшості футбольних клубів від участі в новій європейській Суперлізі вона продовжує існувати як юридична особа. На думку Переса, своїми діями УЄФА порушує антимонопольне законодавство.

Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи.Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".

В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям винятком з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру.Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для "перетворення".

РБК-Україна повідомляло, що в розвалі Суперліги президент "Реала" Флорентіно Перес звинуватив власників клубу "Манчестер".При цьому він зазначив, що, проєкт нового турніру ще "не помер".