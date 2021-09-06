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Президент Польши назвал "драконовскими" приговоры белорусским оппозиционерам

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Польша, Понедельник 06 сентября 2021 20:59
Президент Польши назвал "драконовскими" приговоры белорусским оппозиционерам Фото: президент Польши назвал "драконовскими" приговоры белорусским оппозиционерам (фото facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджея Дуда упрекнул Белоруссию за заключение оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. Лидер страны призывает к немедленному освобождению всех политических заключенных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Польши Анджея Дуды.

Отметим, что согласно решению Минского областного суда, оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак были заключены в тюрьму на 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. В Беларуси их обвиняют в призыве к действию против национальной безопасности, попытке захвата власти и создании экстремистского формирования.

Президент Польши, со своей стороны, требует, чтобы Беларусь освободила всех политических заключенных, которые были заключены в тюрьму из-за борьбы за независимость и демократию.

"Я полностью сочувствую Марии Колесниковой и Максиму Знаку, приговоренным сегодня к суровым приговорам в Беларуси. Польша требует безоговорочного освобождения всех политических заключенных. Эти люди были заключены в тюрьму за борьбу за независимую и демократическую Беларусь", - отметил Дуда.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Беларуси оппозиционеров Колесникову и Знака осудили до 11 и 10 лет тюрьмы.

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