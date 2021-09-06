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Президент Польщі назвав "драконівськими" вироки білоруським опозиціонерам

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Польща, Понеділок 06 вересня 2021 20:59
Президент Польщі назвав "драконівськими" вироки білоруським опозиціонерам Фото: президент Польщі назвав "драконівськими" вироки білоруським опозиціонерам (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Польщі Анджея Дуда дорікнув Білорусі за ув’язнення опозиціонерів Марії Колесникової й Максима Знака. Лідер країни закликає до негайного звільнення усіх політичних в’язнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Польщі Анджея Дуди.

Відзначимо, що відповідно до рішення Мінського обласного суду, опозиціонери Марія Колесникова і Максим Знак були ув’язнені на 11 й 10 років позбавлення волі відповідно. В Білорусі їх звинувачують у заклику до дії проти національної безпеки, спробі захоплення влади й створення екстремістського формування.

Президент Польщі, зі свого боку, вимагає, аби Білорусь звільнила всіх політичних в’язнів, які були поміщені у в’язницю через боротьбу за незалежність й демократію.

"Я повністю співчуваю Марії Колесниковій і Максиму Знаку, засудженим сьогодні до суворих вироків в Білорусі. Польща вимагає беззастережного звільнення всіх політичних в'язнів. Ці люди були поміщені у в'язницю за боротьбу за незалежну і демократичну Білорусь", - відзначив Дуда.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Білорусі опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці.

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Польша Анджей Дуда Білорусь
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