Президент подписал закон об электронном документообороте в Раде

Глава государства Владимир Зеленский 25 октября подписал проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Напомним, 21 октября проект одобрил глава ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

Так, парламент 17 октября принял во втором чтении проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов.

Данный закон парламентарии приняли за основу 12 сентября. При этом комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал Раде одобрить документ за основу и в целом в ходе рассмотрения в первом чтении.

Отметим, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот. А в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов.