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Раде рекомендуют принять закон об электронном документообороте в ВР

Новости » Политика    09.09.2019 - 19:19
Раде рекомендуют принять закон об электронном документообороте в ВР
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект рекомендуют принять в целом

Верховной раде рекомендовали принять проект закона "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом". Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам регламента Верховной рады Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Проект № 1044-1 предлагается рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня и по результатам рассмотрения принять в первом чтении и в целом", - заявил Кальченко.

При этом комитет рекомендовал Раде не поддерживать основной законопроект № 1044, который был определен президентом Украины как неотложный.

Напомним, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов. Добавим также, Аппарат Верховной рады в 2016-м надеялся на финансовую помощь Европейского союза в проведении реформ в деятельности украинского парламента, среди которых и электронный документооборот.

Однако до сих пор в Раде так и не внедрили реформу электронного документооборота.

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