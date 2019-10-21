На подпись Зеленскому передали закон об электронном документообороте в Раде

Парламент внес изменения в Регламент ВР
На подпись главе государства передали проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Последний этап прохождения документа - 21 октября передан на подпись президенту. Проект уже подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Законом предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.
Напомним, парламент 17 октября принял во втором чтении проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов.
Как писало РБК-Украина, данный закон парламентарии приняли за основу 12 сентября.
При этом комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал Раде одобрить документ за основу и в целом в ходе рассмотрения в первом чтении.
Отметим, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот. А в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов.