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Рада планирует ввести электронный документооборот в парламенте

Новости » Политика    12.09.2019 - 18:17
Рада планирует ввести электронный документооборот в парламенте
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент хочет внести изменения в Регламент ВР

Парламент принял за основу проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект в первом чтении поддержали 270 нардепов.

Проектом предлагается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Напомним, комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал Раде одобрить документ за основу и в целом в ходе рассмотрения в первом чтении.

Так, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов. Добавим также, Аппарат Верховной рады в 2016-м надеялся на финансовую помощь Европейского союза в проведении реформ в деятельности украинского парламента, среди которых и электронный документооборот.

Однако до сих пор в Раде так и не внедрили реформу электронного документооборота.

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