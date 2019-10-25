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Президент підписав закон про електронний документообіг у Раді

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Парламент вніс зміни до Регламенту ВР

Глава держави Володимир Зеленський 25 жовтня підписав проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР у частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і до статті 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Нагадаємо, 21 жовтня проект схвалив глава ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави.

Так, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів.

Даний закон парламентарії прийняли за основу 12 вересня. При цьому комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Відзначимо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг. А в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів.

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