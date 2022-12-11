Президент підписав персональні санкції щодо семи діячів УПЦ МП

Проти семи діячів Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП) застосовано персональні спеціальні санкції та інші обмежувальні заходи.

Термін застосування санкцій - 5 років. Щодо персоналій цього санкційного списку Рада з національної безпеки та оборони надала доручення Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, підписав указ про впровадження персональних санкції та інших обмежувальних заходів щодо таких діячів УПЦ МП:

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що на початку грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що у 2 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів. Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

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