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Президент підписав персональні санкції щодо семи діячів УПЦ МП

Фото: сьогодні підписано указ президента України про введення санкцій щодо релігійних діячів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Проти семи діячів Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП) застосовано персональні спеціальні санкції та інші обмежувальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України №863/2022 від 11.12.22.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, підписав указ про впровадження персональних санкції та інших обмежувальних заходів щодо таких діячів УПЦ МП:

  • митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
  • архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Термін застосування санкцій - 5 років. Щодо персоналій цього санкційного списку Рада з національної безпеки та оборони надала доручення Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що на початку грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що у 2 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів. Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УПЦ МП