СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у трьох областях (фото)

Фото: СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у трьох областях (t.me/SBUkr)

Служба безпеки України проводить обшуки у храмах Московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.