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Президент подписал персональные санкции в отношении семи деятелей УПЦ МП

Фото: сегодня подписан указ президента Украины о введении санкций в отношении религиозных деятелей (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были применены персональные специальные санкции и другие ограничительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №863/2022 от 11.12.22.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, подписал указ о внедрении персональных санкций и других ограничительных мер в отношении таких деятелей УПЦ МП:

  • митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
  • митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
  • настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
  • митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканыч;
  • митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
  • архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

Срок применения санкций - 5 лет. Что касается персоналий этого санкционного списка, Совет по национальной безопасности и обороне дал поручение Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей. Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

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УПЦ МП