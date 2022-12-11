Президент подписал персональные санкции в отношении семи деятелей УПЦ МП

Против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были применены персональные специальные санкции и другие ограничительные меры.

Срок применения санкций - 5 лет. Что касается персоналий этого санкционного списка, Совет по национальной безопасности и обороне дал поручение Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, подписал указ о внедрении персональных санкций и других ограничительных мер в отношении таких деятелей УПЦ МП:

Недавно РБК-Украина сообщало, что в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей. Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

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