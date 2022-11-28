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Знайшли брошури, що заперечують існування України. СБУ провела нові обшуки в УПЦ МП

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 14:32
Знайшли брошури, що заперечують існування України. СБУ провела нові обшуки в УПЦ МП Фото: СБУ провела нові обшуки в УПЦ МП (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ під час обшуків в семінарії та єпархії УПЦ (МП) в Тернопільській області та Прикарпатті знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури - авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

Як повідомлялося, СБУ 22 листопада провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві.

Нагадаємо, 12 листопада у мережі з'явилося відео, на якому під час під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію. Після чого керівник СБУ Василь Малюк заявив, що ця ситуація не залишиться без реакції.

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Служба безпеки України
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