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Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП: правоохоронці розкрили деталі

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Україна, Субота 03 грудня 2022 21:08
Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП: правоохоронці розкрили деталі Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вчора президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

  • Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
  • Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
  • Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
  • Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
  • Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
  • Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
  • Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
  • Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
  • Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
  • Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. СБУ повідомляє, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.

Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

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