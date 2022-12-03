Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП: правоохоронці розкрили деталі
Вчора президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
- Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
- Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
- Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
- Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
- Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
- Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
- Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
- Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
- Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.
Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. СБУ повідомляє, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності
Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.
До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.
Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.
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