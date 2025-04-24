Президент ПАР розповів про свою розмову з Путіним щодо України

Під час пресконференції у ПАР президент цієї країни розповів про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, з главою Кремля вони поспілкувалися шляхів припинення війни в Україні і участі ПАР у досягненні миру.

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", - заявив Рамафоса.

Глава ПАР додав, що Південна Африка готова і продовжує підтримувати усі зусилля, в тому числі багатосторонні, для досягнення "справедливого, сталого всеохоплюючого миру".

"Ми закликаємо всі сторони - Росію, Україну забезпечити дійсно всеохоплююче припинення вогню, безумовне припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до переговорів між двома країнами", - наголосив Рамафоса.

Він додав, що, як повідомив йому Зеленський, Україна готова долучатися до обговорень і переговорів з Росією і запровадити повне і безумовне припинення вогню. На думку президента ПАР, це і є найкращий спосіб досягнути миру у війні між Росією та Україною.