Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, яких викрала Росія

Президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список 400 українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій. Він сподівається, що ПАР допоможе їх повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом ПАР.

"Сьогодні я передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі знаходяться у Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей.

"Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент (ПАР - ред.) допоможе нам їх повернути", - додав президент.