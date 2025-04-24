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Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, яких викрала Росія

Четвер 24 квітня 2025 15:23
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Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, яких викрала Росія Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список 400 українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій. Він сподівається, що ПАР допоможе їх повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом ПАР.

"Сьогодні я передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі знаходяться у Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей.

"Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент (ПАР - ред.) допоможе нам їх повернути", - додав президент.

Викрадення Росією українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Варто зазначити, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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