Президент ЮАР рассказал о своем разговоре с Путиным по Украине

Южно-Африканская Республика (ЮАР) готова работать вместе с Россией и Украиной над достижением мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Во время пресс-конференции в ЮАР президент этой страны рассказал о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, с главой Кремля они пообщались путей прекращения войны в Украине и участия ЮАР в достижении мира.
"Ранее на этой неделе я имел звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", - заявил Рамафоса.
Глава ЮАР добавил, что Южная Африка готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние, для достижения "справедливого, устойчивого всеобъемлющего мира".
"Мы призываем все стороны - Россию, Украину обеспечить действительно всеобъемлющее прекращение огня, безусловное прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - подчеркнул Рамафоса.
Он добавил, что, как сообщил ему Зеленский, Украина готова участвовать в обсуждениях и переговорах с Россией и ввести полное и безусловное прекращение огня. По мнению президента ЮАР, это и есть лучший способ достичь мира в войне между Россией и Украиной.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.
Зеленский рассказал, что во время визита будут работать над тем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям по завершению войны в Украине. Также он рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.
Во время визита Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики список 400 украинских детей, которых похитила Россия с оккупированных территорий. Он надеется, что ЮАР поможет их вернуть.
Президент ЮАР и Зеленский также обсудили пути достижения мира в Украине. При этом Рамафоса заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться с безусловного прекращения огня. Одной из предпосылок для этого может стать готовность Украины обсуждать вопрос территорий.
Однако из-за сегодняшней ракетной атаки по Украине президент отменил часть программы этого визита и заявил, что после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращается в Украину.
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