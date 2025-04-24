Президент ЮАР рассказал о своем разговоре с Путиным по Украине

Во время пресс-конференции в ЮАР президент этой страны рассказал о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, с главой Кремля они пообщались путей прекращения войны в Украине и участия ЮАР в достижении мира.

"Ранее на этой неделе я имел звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", - заявил Рамафоса.

Глава ЮАР добавил, что Южная Африка готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние, для достижения "справедливого, устойчивого всеобъемлющего мира".

"Мы призываем все стороны - Россию, Украину обеспечить действительно всеобъемлющее прекращение огня, безусловное прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - подчеркнул Рамафоса.

Он добавил, что, как сообщил ему Зеленский, Украина готова участвовать в обсуждениях и переговорах с Россией и ввести полное и безусловное прекращение огня. По мнению президента ЮАР, это и есть лучший способ достичь мира в войне между Россией и Украиной.