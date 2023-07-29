Президент ПАР попросив Путіна відновити "зернову угоду"

Відповідну заяву Рамафоса зробив на зустрічі лідерів країн Африки з Володимиром Путіним.

"У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна, - ред.) виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків", - заявив лідер ПАР.

Він також наголосив, що лідери африканських країн "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь дари".

"Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання - домогтися якихось поставок такого характеру", - додав Рамафоса.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безкоштовне зерно.

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