Соответствующее заявление Рамафоса сделал сегодня на встрече лидеров стран Африки с Владимиром Путиным.

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина, - ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытие Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", - заявил лидер ЮАР.

Он также подчеркнул, что лидеры африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-нибудь дары".

"Мы, конечно, понимаем, что вы по щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", - добавил Рамафоса.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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