ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Литви закликав Україну перестати купувати електроенергію БелАЕС

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 11:29
Президент Литви закликав Україну перестати купувати електроенергію БелАЕС Фото: Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.

Про це заявив під час виступу в Раді президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами, це російський проект, яким Кремль хоче збільшими свій енергетичний вплив.

"Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Сьогодні прошу привселюдно попросити владу та український народ підтримати позицію стостовно БелАЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", - закликав президент Литви.

Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.

Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.

Після цього МЗС Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск атомної електростанції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Білорусь Литва
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні