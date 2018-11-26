Президент Литвы осудила агрессию РФ против Украины

Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Грибаускайте назвали действия России нарушением международного права

Президент Литвы Даля Грибаускайте осудила агрессию Российской Федерации в отношении Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грибаускайте в Twitter.

Политик отметила, что захват Россией украинских суден является нарушением международного права и взятым Россией собственных обязательств.

"Решительно осуждаю российскую агрессию против Украины. Захват украинских суден в Керченском проливе - еще одно явное нарушение международного права и собственных обязательств России", - написала она.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

Отметим, сегодня на 16:00 запланировано внеочередное заседание Верховной рады, на котором рассмотрят вопрос введения военного положения.