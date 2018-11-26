Президент Литви засудила агресію РФ проти України

Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Грібаускайте назвали дії Росії порушенням міжнародного права

Президент Литви Даля Грібаускайте засудила агресію Російської Федерації щодо України у Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грібаускайте у Twitter.

Політик зазначила, що захоплення Росією українських суден є порушенням міжнародного права та взятих Росією власних зобов'язань.

"Рішуче засуджую російську агресію проти України. Захоплення українських суден в Керченській протоці - ще одне явне порушення міжнародного права та власних зобов'язань Росії", - написала вона.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів.

Відзначимо, сьогодні на 16:00 заплановано позачергове засідання Верховної ради, на якому розглянуть питання введення воєнного стану.