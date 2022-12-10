Президент Литви назвав пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно

Білорусь запропонувала експортувати українське зерно через свою територію. Однак президент Литви Гітанас Науседа вважає це пасткою, в яку не варто потрапляти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Науседа.
"Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій. Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - відзначив президент Литви.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна виділила гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.