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Білорусь погодилася на транзит українського зерна без попередніх умов, - ООН

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Субота 10 грудня 2022 06:17
Білорусь погодилася на транзит українського зерна без попередніх умов, - ООН Фото: Білорусь погодилася на транзит українського зерна (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Білорусь погодилася на транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стафена Дюжарріка.

Зазначається, що 9 грудня у Нью-Йорку генсек ООН Антоніу Гутерреш прийняв заступника міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича.

На зустрічі білоруський дипломат поінформував про те, що його країна "без жодних попередніх умов погодиться на транзит українських зернових".

Амбразевич також повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції Заходу.

Нагадаємо, Україна безкоштовно відправить зерно голодуючим країнам. Таким чином буде врятовано щонайменше 5 мільйонів людей.

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