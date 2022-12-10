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Президент Литвы назвал ловушкой предложение Беларуси экспортировать украинское зерно

Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Белоруссия предложила экспортировать украинское зерно через свою территорию. Однако президент Литвы Гитанас Науседа считает это ловушкой, в которую не стоит попадать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Науседа.

"Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций. Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее", - отметил президент Литвы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина выделила гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.

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