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Україна безкоштовно відправить зерно голодуючим країнам

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Україна, Субота 26 листопада 2022 09:47
Україна безкоштовно відправить зерно голодуючим країнам Фото: безкоштовне зерно з України буде доставлено до голодуючих країн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 листопада 2022 р. № 1313.

Постановою доручено Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги - зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.

Документом виділяється Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 900 млн гривень для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тисяч метричних тонн.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Цим країнам надішлють 50 тисяч тонн пшениці на суму 420 млн гривень.

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