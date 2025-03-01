Президент Литви назвав негайні кроки Євросоюзу для збільшення допомоги Україні

Європейський союз має швидко діяти збільшення допомоги Україні. Для цього наразі є кілька головних кроків.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-України з посиланням на його допис в Х.

"На спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути прийняті важливі рішення", - підсумував він.

Він також зауважив, що другий крок стосується Європейського союзу. І, на його думку, країни-члени повинні:

"По-перше, щодо України: негайно використовувати заморожені російські активи для підтримки українських військових. Надати 20 мільярдів євро додаткової допомоги на оборону, як пропонує глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Обговорити питання європейських миротворчих сил", - написав Науседа.

Сварка Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. В Білому домі відбулося засідання президента України Володимира Зеленського з президентом та віце-президентом США Дональдом Трампом і Дж.Д. Вансом.

Лідери зокрема мали підписати угоду щодо українських мінералів.

Однак під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.

Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.

Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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