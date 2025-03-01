Президент Литвы назвал немедленные шаги Евросоюза для увеличения помощи Украине
Европейский союз должен быстро действовать для увеличения помощи Украине. Для этого сейчас есть несколько главных шагов.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.
"Во-первых, по Украине: немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Предоставить 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обсудить вопрос европейских миротворческих сил", - написал Науседа.
Он также отметил, что второй шаг касается Европейского союза. И, по его мнению, страны-члены должны:
- увеличить инвестиции в оборону,
- значительно усилить оборонную промышленность,
- выделить больше средств для портфолио комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса,
- реализовывать совместные проекты с Британией и Норвегией.
"На специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения", - подытожил он.
Ссора Зеленского с Трампом
Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Дж.Д. Вансом.
Лидеры в частности должны были подписать соглашение по украинским минералам.
Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
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