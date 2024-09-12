Президент Литви назвав Білорусь джерелом ризиків і закликав до посилення санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи під час спільної пресконференції з главою держави Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що у Білорусі проводять спільні білорусько-російські військові навчання і з цієї території росіяни йшли в наступ на Україну. Також Науседа нагадав, що режим Олександра Лукашенка направляє незаконних мігрантів до Литви, щоб дестабілізувати ситуацію.

Президент Литви додав, що спроби Білорусі були нейтралізовані, але це не означає, що Мінськ не спробує повторити їх.

"Але ці операції просто перемістились до кордону з Польщею, і ні Польща, ні ЄС не можуть цього толерувати. Тому ми дивимось на цю державу без ілюзій і розуміємо, що це є ще одне джерело ризиків для всіх нас", - сказав Науседа.

За його словами, Литви на всіх майданчиках закликає до посилення санкцій проти Білорусі на рівні з РФ. Нещодавно ЄС прийняв новий пакет санкцій проти Мінська, але Вільнюс просить більш суворих обмежень.