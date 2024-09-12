Президент Литвы назвал Беларусь источником рисков и призвал к усилению санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в Беларуси проводят совместные белорусско-российские военные учения и с этой территории россияне шли в наступление на Украину. Также Науседа напомнил, что режим Александра Лукашенко направляет незаконных мигрантов к Литве, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Президент Литвы добавил, что попытки Беларуси были нейтрализованы, но это не значит, что Минск не попытается повторить их.

"Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого толеровать. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", - сказал Науседа.

По его словам, Литвы на всех площадках призывает к ужесточению санкций против Беларуси на уровне с РФ. Недавно ЕС принял новый пакет санкций против Минска, но Вильнюс требует более строгих ограничений.