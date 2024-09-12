ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Литвы назвал Беларусь источником рисков и призвал к усилению санкций

Киев, Четверг 12 сентября 2024 16:14
UA EN RU
Президент Литвы назвал Беларусь источником рисков и призвал к усилению санкций Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь остается источником рисков для Европы. Литва потребует усиления санкций против Минска на уровне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в Беларуси проводят совместные белорусско-российские военные учения и с этой территории россияне шли в наступление на Украину. Также Науседа напомнил, что режим Александра Лукашенко направляет незаконных мигрантов к Литве, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Президент Литвы добавил, что попытки Беларуси были нейтрализованы, но это не значит, что Минск не попытается повторить их.

"Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого толеровать. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", - сказал Науседа.

По его словам, Литвы на всех площадках призывает к ужесточению санкций против Беларуси на уровне с РФ. Недавно ЕС принял новый пакет санкций против Минска, но Вильнюс требует более строгих ограничений.

Беларусь помогает России

Напомним, что Беларусь - одна из немногих стран, поддерживающая Россией. Она размещает на своей территории российские войска и технику, а также прибегает к провокациям на границе с Украиной.

Так, в августе лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы дроны Украины залетели в Беларусь и часть из них якобы уничтожили. Лукашенко пригрозил "ответом" и приказал направить войска и технику на границу с Украиной.

Украинские пограничники подчеркивают, что не фиксируют изменения на границе с Беларусью, но продолжают наблюдать.

Кроме того, в последнее время участились случаи, когда российские "Шахеды" залетают на территорию Беларуси. И Минск, и Москва умалчивают это.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Литва
NEWS
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США