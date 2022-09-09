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Президент Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 21:16
Президент Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr com valstsprezidents2)
Автор: Елизавета Драбкина

В Латвии поддерживают начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эгилса Левитса на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Украина не только политически и культурно является членом европейской семьи, но принадлежит также к Европейскому союзу, поскольку это союз свободных демократических стран.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы идти дальше по этому пути и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Левитс.

Напомним, Украина настроена до конца года выполнить все 7 условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В конце 2022-начале 2023 года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

Недавно Рада приняла один из важных евроинтеграционных законов - об упрощении порядка представления данных, необходимых для проведения финансового мониторинга.

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