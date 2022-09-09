Президент Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Латвии поддерживают начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эгилса Левитса на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Украина не только политически и культурно является членом европейской семьи, но принадлежит также к Европейскому союзу, поскольку это союз свободных демократических стран. "Сейчас мы делаем все возможное, чтобы идти дальше по этому пути и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Левитс.