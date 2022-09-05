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Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: Шмыгаль назвал сроки

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 05 сентября 2022 18:03
Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: Шмыгаль назвал сроки Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

К концу года Украина настроена выполнить все семь условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. И в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы готовы вступать в процедуру переговоров по членству в ЕС. Безусловно, мы также выполняем те амбициозные планы по вхождению во все виды безвизов: экономический, транспортный, цифровой и т.д.", – сказал Шмыгаль.

По его словам, цель украинского общества и власти – полная интеграция и членство в ЕС в короткие термины. Также глава правительства добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС на данный момент выполнено почти на 65% и Украина намерена закончить ее выполнение как можно скорее.

В свою очередь, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся, как только наша страна будет соответствовать необходимым условиям, а оценку этого будет давать Европейская комиссия.

Ранее Шмыгаль рассказал о "невидимой" войне России в Европе. По его словам, РФ ведет гибридную войну со всем Евросоюзом и использует в этой войне различные виды шантажа.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, Украина готова помочь странам Евросоюза с решением энергетического кризиса.

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