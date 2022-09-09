Президент Латвії виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС

У Латвії підтримують початок переговорного процесу про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Егілса Левітса на брифінгу за результутами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Україна не лише політично і культурно є членом європейської родини, але належить також до Європейського союзу, оскільки це союз вільних демократичних країн. "Зараз ми робимо усе можливе, щоб йти далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС", - сказав Левітс.