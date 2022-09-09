Президент Латвії виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС
У Латвії підтримують початок переговорного процесу про вступ України до Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Егілса Левітса на брифінгу за результутами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, Україна не лише політично і культурно є членом європейської родини, але належить також до Європейського союзу, оскільки це союз вільних демократичних країн.
"Зараз ми робимо усе можливе, щоб йти далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС", - сказав Левітс.
Нагадаємо, Україна налаштована до кінці року виконати всі 7 умов, які були поставлені під час представлення статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Наприкінці 2022-напочатку 2023 року Київ буде готовий перейти до початку переговорів про членство в Євросоюзі.
Нещодавно Рада ухвалила один з важливих євроінтеграційних законів - про спрощення порядку подання даних, необхідних для проведення фінансового моніторингу.
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