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Украина выполнила одно из требований для начала переговоров о вступлении в ЕС

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 15:58
Украина выполнила одно из требований для начала переговоров о вступлении в ЕС Фото: Рада привела законодательство о борьбе с отмыванием денег к стандартам группы по финансовым мерам FATF (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла один из важных евроинтеграционных законов - об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга. Документ в целом поддержали 245 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, таким образом "Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС".

Законопроект №6320 направлен на упрощение представления информации о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности юридическими лицами, которая вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Также документ предусматривает ускорение проверки представленных сведений, создание системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 4%, не проголосовали бы 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.

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