Украина выполнила одно из требований для начала переговоров о вступлении в ЕС

Верховная рада приняла один из важных евроинтеграционных законов - об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга. Документ в целом поддержали 245 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Как отметил депутат, таким образом "Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС".

Законопроект №6320 направлен на упрощение представления информации о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности юридическими лицами, которая вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Также документ предусматривает ускорение проверки представленных сведений, создание системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности.